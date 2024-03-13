Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim mitingleri kapsamında bugün önce Şırnak ardından ise Mardin'de vatandaşlarla buluşacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun miting programı sürüyor.

Zonguldak'ta mitinglerine başlayan Erdoğan, son olarak İzmir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Programına kısa bir ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şırnak ve Mardin'de olacak.

Yerel seçim ve gündeme dair konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında ziyaret edeceği Şırnak ve Mardin'de hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Şırnak ve Mardinlilerin desteğini isteyecek.

Harita geleneği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haritada gittiği illere raptiye takarak geleneği sürdürüyor.

Mitinglere katılım oldukça yüksek

Bu süreçte önemli çalışmalara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ilde miting yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Kent meydanlarında büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce vatandaşa hitap etti.