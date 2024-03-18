Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durakları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor.
Dün yerel seçim mitingleri kapsamında Konya'ya giden Erdoğan, bugün ise Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne özel düzenlenen etkinliklere katılacak.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü Töreni olacak.
Güne Ankara'da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan akabinde; Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'ne katılacak ve akşam 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yapacak.
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