Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Yerel seçim mitinglerine Zonguldak'ta başlayan ve son olarak İzmir'de devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'dan dolayı kısa bir ara verdi.
Dün şehit aileleriyle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı da yoğun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Ulus'ta Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.
Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak
Bu programın ardından Beştepe'ye geçecek, Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Törenine katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tören saat 15.00'te başlayacak.
Törende Arnavutluk Büyükelçisi güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecek.
5 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sunacak
Sonrasında ise sırasıyla Filipinler, Yunanistan, Brundi ve Kore Cumhuriyeti büyükelçileri güven mektuplarını Erdoğan'a sunacak.
Erdoğan, akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek ve büyükelçilerle iftar programına katılacak.
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