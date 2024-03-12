Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da olacak. Yoğun bir programı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek