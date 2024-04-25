Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programlarını sürdürüyor.

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 62'inci yılında Yüce Divan Salonunda tören düzenlenecek.

Programa katılacak

Saat 14.00'te başlayacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Büyükelçileri ağırlayacak

Büyükelçiler Güven Mektubu Takdim Törenine katılacak.

Törenin ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)