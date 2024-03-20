Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur mitingi konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

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31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidilecek.

Vatandaşlar oylarını vererek yerel yöneticilerini seçecek.

Bu kapsamda yerel seçimlere az bir süre kala Zonguldak'ta mitinglerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durakları Isparta ve Burdur oldu.

Burdur'da coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Yörük hocalarının ismini verdiği Burdur’a biz de kalbimizi verdik. Biraz önce Isparta'daydık Maşallah orada da çok büyük bir sevgi seliyle karşılandık. Şimdi de siz Burdurlu kardeşlerimizle Hasret gideriyoruz.

Milli irade sahip çıktığınız için sizlere hassaten teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir sınav daha var 31 Mart'ta inşallah yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz.

31 Mart seçimlerine 10 gün kaldı Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek.

Bu sefer yerelde kimler ve hangi zihniyet tarafından idare edileceğinizi tercihini yapacaksınız. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Burdur gerçek belediyecilikten eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak.

Şimdi buradan soruyorum hazır mıyız? Burdur 31 Mart'ta Türkiye Yüz Yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız?

31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakının renkleri ile boyamaya var mıyız?

Eyvallah gençler maşallahınız var fakat 10 gün çok çalışacaksınız.

Türkiye’nin son dönemlerdeki en önemli seçimlerinden olan 14-28 Mayıs seçimlerinde Burdur bizi yalnız bırakmadı. Milli İradeye sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum.

Başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi azaptan Kurtuluş olan Bu mübarek ayın manevi havasını doya doya teneffüs ediyoruz. Hamdolsun ailelerimizle sevdiklerimizle çoluk çocuğumuzla birlikte ramazan-ı Şerifi huzurla idrak ediyoruz.

Bundan dolayı rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Gönül coğrafyamıza baktığımızda yüreklerimiz dağlanıyor.

Gazeteden Suriye'ye Yemen'den Afganistan'a kadar kardeşlerimiz bu Ramazan'ı kan içinde ateş içinde maalesef acı içinde geçiriyor.

Türkiye hamdolsun istikrar adası olarak yükselmektedir. Esnafımız her sabah dükkanını gönül zuhuruyla açıyor, çiftçimiz tarlasını rahatça sürüyor, sanayicimiz, tüccarımız iş dünyamız, turizmcimiz geleceğine umutla bakıyor. Fabrikalarımızda üretim, okullarımızda eğitim hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor.

Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıların hiçbirini bizler yaşamıyoruz. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Tabii ki bunları söylerken ülkemizde her şey süt Liman demiyoruz.

Dünyanın her Ülkesi gibi bizim de sıkıntılarımız var. Zorluklarımız var çözmek için uğraştığımız problemlerimiz var.

Bölgemizde yaşanan çatışmalardan istesek de istemesek de bizler de etkileniyoruz. Avrupa ve Amerika dahil pek çok yerde son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor.

Tüm bunlara ilave olarak biz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı güçlüklerle de mücadele ediyoruz. Daha bir sene önce yaşanan ve 53.000'den fazla insanımızın vefat ettiği depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

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