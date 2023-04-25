Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'daki Togg kullanımından araç içi görüntüler paylaşıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kullandığı yerli otomobil Togg'dan araç içi görüntüler yayınlandı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yeni projeler için yapılan törenlere katılıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü durağı Bursa oldu.

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temelinin atılması için kente giden Erdoğan, Gemlik'te üretilen Togg marka makam aracını kullandı.

Araç karanfillerle karşılandı

Pamukkale rengindeki yerli üretim Togg aracıyla yoğun bir ilgi ve coşkuyla karşılanan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve oğlu Bilal Erdoğan'ın eşlik ettiği görüldü.

Yol boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, aracın üzerine karanfiller attı.

"Bu millet ne zeki"

Cumhurbaşkanı da yoğun ilgiye el sallayarak karşılık verdi. Bugün ise Togg'dan araç içi görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, kendisi için hazırlanan bazı pankartları da okuyan Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.

Araç içinden diyaloglar

Ardından pankartı yazan gençle konuşan Erdoğan, "Sen bu zekayı nereden buldun?" diye sordu.

Genç de, "Allah'ın izniyle okuyoruz, yapacağız Başkanım." yanıtını verdi. Yozgatlı olduğunu öğrenen Erdoğan, "Belli oluyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan gencin Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Aferin" dedi. "Bir isteğiniz var mı?" sorusuna da, "Çok çalış." karşılığını verdi.

Mustafa Varank'ın "Oy kullanıyor musun?" sorusu üzerine de genç, "Maalesef ama gönlümüz sizinle." dedi.