Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerle iftar programı konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programına katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programlarını Ankara'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öglen saatlerinde Ulus'ta Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bu programın ardından Beştepe'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Törenine katıldı.

Büyükelçilerle iftarda buluştu

Erdoğan, akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'ne geçti ve büyükelçilerle iftar programına katıldı.

İftarın ardından büyükelçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında net mesajlar verdi.

Özellikle Gazze konusunda dünyanın adım atması gerektiğini söyleyen Erdoğan terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sizleri ülkem adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. İftar soframızı paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Barış ayı olan Ramazan'ı Gazze başta olmak üzere yakın çevremizde yaşanan olaylar nedeniyle buruk karşıladık.

Gazze ve işgal edilmiş topraklarında 5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu. 73 bin Filistinli de yaralandı. İsrail 7 Ekim öncesinde uyguladığı ambargoyla Gazze'yi zaten açık hava hapishanesi haline getirmişti.

Biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamadılar. Katile katil zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yetkililer bize saldırmak yerine Gazze'de açlıktan susuzluktan ölen çocukların hesabını versinler.

Bir miktar un, bir ekmek alabilmek için sıra bekleyen sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. İsrail katil ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Kimseyi dinelmeyen İsrail savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor. İsrail 1 asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor.

Bu fatura uluslararası kurumlara da ödetiliyor. Netanyahu ve suç ortaklarına bu gücü veren, İsrail'e destek verenlerin ikircikli politikalarıdır. Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken mevcut yardımın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.