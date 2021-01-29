Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'taki tarihi 'One Minute' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan olduğu 2009'da Davos Zirvesi'ndeki tarihi One Minute çıkışının üzerinden 12 yıl geçti.

Bugün 29 Ocak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve Dünya tarihine damga vuran sözlerinin yıl dönümü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu 29 Ocak 2009'da, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’in de katıldığı Davos Zİrvesi'nde "Gazze: Ortadoğu'da Barış" paneline katılmış ve o panelde yaşananlar tarihe geçmişti.

Panelde, İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in Flistin konusundaki sert sözleri Erdoğan'ın tepkisini çekmiş ve söz istemişti.

"ONE MINUTE"

Panelin moderatörlüğünü yapan Washington Post'un köşe yazarı David Ignatius ise Erdoğan'a söz vermek istemedi ve tarihe geçecek gelişmenin fitilini ateşledi.

Bunun üzerine Erdoğan asla unutulmayacak iki kelimeyi kullandı: One Minute!

Sonrasında yaşananlar ise bir ders niteliğindeydi.

Tayyip Erdoğan: Davos One Minute Peres VİDEO

"SESİN ÇOK YÜKSEK ÇIKIYOR"

One minute diye diye söz alan Erdoğan, Peres'e ve paneli yönetenlere tarihi konuşmasını yaptı:

"Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak; bunu da böyle bilesin.

"ÖLDÜRMEYİ ÇOK İYİ BİLİRSİNİZ"

Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır.'Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız vardır.'Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız olmuştur ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm, merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım; ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim."

Bu sözlerin üzerine sözünü kesmeye çalışan Ignatius'a "Excuse me, Sözümü kesmeyin!..." diyerek devam etti:

"ÖLDÜRMEYECEKSİN1!"

"Bir. Tevrat altıncı maddesinde der ki 'Öldürmeyeceksin!' Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan, Gilard Azamonih, "İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey", bir yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü Avi Şalom, İngiliz gazetesi Guardian’da şunu söylüyor: 'Haydut devlet vasfını kazandığını' belirtiyor.

"BENİM İÇİN DAVOS BİTMİŞTİR"

Sana da çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Benim için de, benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem! Bunu da böyle bilesin! Siz konuşturmuyorsunuz! 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz! Olmaz!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi konuşmasının ardınan salonu terk etti ve Türkiye o tarihten sonra Davos'a katılmadı.