Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konuşması

Erdoğan, "Darbe sonrası kurdukları düzmece mahkemelerle üzerinde bulunduğumuz yeri bir zulüm ve utanç adasına çevirenleri lanetle anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 62'nci yıl dönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen programa katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Sözlerimin hemen başında isimleri milletimizin hafızasına şehit olarak kazınan Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'yu bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyorum.

"Zulüm ve utanç adasına çevirenleri lanetle anıyorum"



Darbe sonrasında kurdukları düzmece mahkemelerle üzerinde şu an bulunduğumuz yeri bir zulüm ve utanç adasına çevirenleri de burada lanetle, nefretle anıyorum.

"Milletimiz asla affetmeyecektir"

Menderes'i ve arkadaşlarını dar ağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl, 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Milletimiz, merhum Menderes ve arkadaşlarını nasıl gönlüne nakşetmişse, Yassıada zulmüne imza atanları da asla affetmeyecektir.

"Yıllarca 'Yaslıada' olarak adlandırıldı"



Nitekim darbe mahkemelerinin aldığı gayrimeşru kararlar sebebiyle Yassıada, milletimiz tarafından yıllarca 'Yaslıada' olarak adlandırılmıştır. Aylar boyunca burada milletin gözü önüne işlenen hukuk cinayetleri, insanımızın zihninde ve kalbinde çok derin yaralar açmıştır.

"Demokles'in kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti"

27 Mayıs darbesinin failleri de bu adanın seçilmişler için bir uyarı, daha doğrusu bir tehdit kaynağı olarak hafızalara kazınmasını istemişlerdir. Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı 27 Mayıs'tan beri Yassıada, Demokles'in kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti.

Ülkesi ve milleti için aşkla çalışan, eser ve hizmet üreten siyasetçiler, kimi zaman emperyalist güçler, kimi zaman darbeciler, kimi zaman da vesayetin sözcülüğünü yapan medya aracılığıyla Yassıada'yla Menderes ve arkadaşlarının acı akıbetiyle tehdit edildi.

"Siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu"

Merhum Menderes'in idam sehpasındaki içimizi kanatan o fotoğrafı, siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. Yassıada'nın karanlık gölgesi, 10 yıllar boyunca sivil siyasetin üstünden hiç kalkmadı.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle yola revan olduğumuzda o fotoğraf bizim de önümüze konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren millet iradesine çöreklenmiş çevrelerin tehditlerine maruz kaldık.

"Pek çok kez sindirilmek istendik"



27 Nisan bildirisinden Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarından 17-25 Aralık yargı-emniyet-darbe girişimine kadar o fotoğraf üzerinden pek çok kez sindirilmek istendik.

'Sonu Menderes'e benzemesin' diyerek güya aba altından sopa gösteren siyasetçi müsvettelerini gördük. DEAŞ'ından PKK'sına, FETO'sundan marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar yılan, ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırdılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.

"On binler Atatürk Havalimanı'na geldi"



Az önce de ifade edildi. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik. Milletimizle birlikte, sizlerle birlikte demokrasimize yönelik teşebbüslerin hepsini tek tek bozguna uğrattık.

15 Temmuz'da daveti yaptık. 15 dakika daha kalmış olsaydık, bu kardeşiniz belki bugün burada yoktu. Fakat oradan sadece telefonla yaptığımız anonsla elhamdülillah on binler Atatürk Havalimanı'na geldi.

"Bay Kemal keyif kahvesi içerek izlerken..."



Bay Kemal ise FETO'nun oradaki düzenlemesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Biz milletimizle birlikte tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birisine imza attık.

CHP'nin başındaki zat, milletin şanlı direnişini, az önce de ifade ettiğim gibi, televizyon karşısında keyif kahvesi içerek izlerken, biz milli iradeyi, milletin emanetini, ülkemizin istiklal ve istikbalini korumak için Erol Olçok gibi yol arkadaşlarımızı, Abdullah Tayyip gibi daha 16 yaşındaki körpe delikanlılarımızı şehit verdik.

"Tatlı canınını kurtarmak adına yaptığı pazarlıklar ortaya çıkacaktır"



Darbe gecesinden önce ne diyordu? 'Tankın üzerine ilk ben çıkarım.' Fakat tankları görünce kuyruğunu kıstırıp kaçan CHP'nin başındaki zata rağmen, bu ülkeyi FETO'cu alçaklara teslim etmedik.

Bu adam şu anda da aynı mı? Aynı. İşte açıklamalar yapıyor. Açıklamalar, aynen 15 Temmuz gecesinin benzeri ifadeler. Değişen hiçbir şey yok. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken, Bay Kemal'in, tatlı canınını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır. Onu da göreceğiz.

"Temmuzda başbakan olacağım diyenlerin foyaları ortaya dökülecektir"



Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken 'temmuzda başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların da foyaları ortaya dökülecektir. Elbet gün gelecek, FETO'cu hainlerin söylemleriyle 15 Temmuz destanını lekelemeye çalışanların yularını kimlerin tuttuğu da ortaya konacaktır.

Bu millet, 15 Temmuz'da ardına bakmadan mürailerin, FETO'cularla anlaşıp iktidar hayali kuran muhterislerin hesabını sandıkta muhakkak soracaktır. O kaçınılmaz son gelene kadar biz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz."