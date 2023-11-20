Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Bu kez Yunanistan'a gidiyor Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşincisinin, iki taraf arasında varılan mutabakata göre 7 Aralık 2023’te Atina’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmiyor.

Son olarak Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki açıklamaları dünya basınında yankı bulurken, rota bu kez Güney Avrupa'ya çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Aralık'ta Yunanistan'a gidiyor

Gelen son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayında Yunanistan'a gidiyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemlerde yaşanan gerginlikler açısından, bu ziyaret önem taşıyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşincisinin, iki taraf arasında varılan mutabakata göre 7 Aralık 2023’te Atina’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları, Yunanistan ve Türkiye arasındaki 5. Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısı için Atina’ya gidecek.

Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak istiyorum

Bir diğer yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilişkiler hakkında birkaç cümle aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek için aralık ayında Yunanistan’da ağırlamak istediğini vurgulayan Miçotakis, şu cümleleri kullandı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas ile ilgili yorumlarına tamamen katılmıyorum. Ama bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yunanistan’da ağırlamamak için bir neden değil.

Ayrıca Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi, AB-Türkiye ilişkileri ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik iş birliğini de ele alacaklarını söyledi.

"Her şey konuşulacak"

Yaşanan gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Berlin ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklama da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iş birliği konferansı ile her şeyin konuşulacağını vurgulamıştı.

"Temenni ederim ki Yunanistan’la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır"

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı, şu cümleleri kullandı;

Temenni ederim ki aynen dediği gibi olur ve Yunanistan’la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız.

"Biz düşmanları azaltalım, dostlarımızı çoğaltalım istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şu cümleleri vurguladı;