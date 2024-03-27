Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: CHP ve DEM Parti ittifakına tepki gösterdi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap ediyor.

ensonhaber.com

Yerel seçim için heyecan dorukta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu doğrultuda her gün il il gezerek mitinglerini sürdürüyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı ise Diyarbakır oldu.

Coşkulu kalabalığa hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Önemli mesajlar verdi

Diyarbakır'da coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Terörle mücadeleye yönelik konuştu

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken terörle mücadele mesajları verdi.

"Teröre bir 40 yıl daha ödemeye tahammülümüz yok"

"Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildiğinin altını çizip "Bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok" dedi.

Yerel seçime ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle kendilerinin, şehirlerinin geleceğine karar verecekleri dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Diyarbakır'da bir kez daha sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuorum. Bugün 70 bin kişi alanda.Bölgede İslam’a kapılarını ilk açan şehir Diyarbakır’la aynı sevdaya, aynı geçmişe mensup olmaktan dolayı iftihar duyuyorum. Bu kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında seçimlerde arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık ama seçim sonuçlarının sizin de gönlünüze sinmediğine inanıyorum. Bu alan onu söylüyor.

CHP’ adayına %71 oy çıkmışsa durup üzerinde düşünmek lazım. Diyarbakır’ın iradesini götürüp CHP adayına payanda yapanların neyin projesi açık olduğu belli değil mi? Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak kurdular. Bavul bavul paralar… Bu paralar nereden geliyor, nereye gidiyor. Hangi şirketler bunları paylaşıyor.

Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimizin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta siyasi kazanım yok, eser ve hizmet derdi zaten yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var. Bizim yaptığımız reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar, CHP’nin ırkçılık kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Açık ve net söylüyorum. Kür kardeşlerim böyle bir aşağılanmayı bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor. Türkiye zübük siyasetinin acılarını çok çekti.

Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular Lütfen şu soruma cevap verin. Diyarbakır, özgürlüğü de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar sizlerin iradenizle seçtiğiniz başkanları dağdan getirdikleri teröristlere mahzenlerde tokatlatırken bizler bölgenin kalkınması için uğraşmadık mı? Onlar Sur’u mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve bölgeyi yeniden inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar yolların altına mayın döşüyerek masum insanları öldürmek için tuzak kurarken biz açtığımız yollarla şehirlerimizi kalkındıracak yatırımları hayata geçirmedik mi? Onlar kan siyaseti yaptı, biz evlatlarımızı hayata bağlamak için çırpındık.

Onlar baskıyla, tehditle can alarak iradenizi haczederken biz hak ve özgürlükleri genişleterek eşi benzeri görülmemiş reformlarla demokrasiyi güçlendirmedik mi? Bu söylediklerimi doğruysa gelin yeni dönemin kapılarını birlikte arayalım. Gelin gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı’nı inşa edelim. Bugün de Diyarbakır’a 21 yıldır yürüttüğümüz demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın yeni bir safhasında desteğini istemeye geldik. 31 Mart’ta burada partiler yarışmıyor, burada yarışan eser ve hizmet siyasetiyle kirli pazarlık siyasetidir.

"PKK'yı eylem yapamaz hale getirdik"

Milli çıkarları savunurken birileri hemen PKK’nın yanında yer alıyor. Biz DEAŞ denen emperyalist kuklasına zaten göz açtırmıyoruz. PKK’yı da sınırlarımız içinde eylem yapamaz, hareket edemez hale getirdik. Bu durum karşımızda isteyen herkesin ülkemize karşı kullanabileceği bir maşa olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bizim güvenliğimizi, huzurumuzu bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik etmeyeceğiz. Kürt kardeşimesiniz üzerlerindeki ipoteği parçalayıp atmasını istiyoruz. Biz zihni özgür, vicdanı özgür herkesle oturur konuşuruz. Ülkenin kazanımlarıyla gururlanacak, kayıplarıyla üzülecek herkesle oturup konuşuruz. Türkiye Yüzyılı’nda bizimle yol yürümek isteyen herkesle oturup konuşuruz.

"Kapımız teröristlere kapalı"

Teröre 40 yıl daha feda edemeyiz. Kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara kapalıdır. Listelerini terör örgütünün belirlediği parti, parti olmaz. Bunları belirleyecek olan emekleriyle oylarıyla yaşatan tabanıdır seçmenidir.

İnsanımızın sorunları çözme, yaralarını sarma çabalarını göstermeyenden kimseye hayır gelmez. Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz. Attığımız her demokratik adımı engelleyen CHP’yi utanmadan Kürt kardeşlerimize pazarlıyorlar. CHP’yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar. Bunların hangi görüşün temsilcisi olduğunu anlatmaya, bavulların görüntüsü yeterlidir.İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz.

Diyabakır'lı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 29 milyar TL kaynak aktardık. Kayapınar'da bin yataklı şehir hastanemizle birlikte toplam 10 adet sağlık tesisimizi hizmete aldık. Asrın felaketinde yıkılan evleleri süratle inşa edip hak sahiplerine teslim etmeye başladık.

Ayrıntılar geliyor...