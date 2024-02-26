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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

26 Şubat 1954'te doğan Erdoğan, 70 yaşına girdi. Törenin öncesinde, Erdoğan'ın doğum gününe özel olarak hazırlanan klip gösterildi.

Geçmişten görüntülerin yer aldığı klibi izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygusal anlar yaşadı.

Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Videoda Türkiye Cumhurbaşkanı, kendisine verilen Recep Tayyip Erdoğan isminin hikayesini şöyle anlatıyor:

Recep ayında doğmuşum. Bundan dolayı göbek adımı Recep vermişler. İkinci adımı da Tayyip olarak dedemin adından dolayı babam bu şekilde vermiş ve Recep Tayyip olmuş.