Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.
26 Şubat 1954'te doğan Erdoğan, 70 yaşına girdi. Törenin öncesinde, Erdoğan'ın doğum gününe özel olarak hazırlanan klip gösterildi.
Geçmişten görüntülerin yer aldığı klibi izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygusal anlar yaşadı.
Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Videoda Türkiye Cumhurbaşkanı, kendisine verilen Recep Tayyip Erdoğan isminin hikayesini şöyle anlatıyor:
Recep ayında doğmuşum. Bundan dolayı göbek adımı Recep vermişler. İkinci adımı da Tayyip olarak dedemin adından dolayı babam bu şekilde vermiş ve Recep Tayyip olmuş.
Siyasi mücadele, imza atılan başarılar...
Söz konusu klipte, Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yer alıyor.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişten bugüne siyasi mücadeleleri, savunma sanayii atılımları gibi projeler videoda gösteriliyor.
2053 ve 2071 hedeflerine vurgunun yapıldığı klip, "İyi ki Doğdun Reis" ifadesiyle sona eriyor.
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