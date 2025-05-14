Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dörtlü liderler toplantısı dünya basınında

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Orta Doğu'nun geleceğini şekillendiren görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad'da bir araya geldi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da videokonferans ile katılması, Ankara’nın bölgesel diplomasi sahnesindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA BASINI GÖRÜŞMEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Görüşmede, ABD’nin Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma kararı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi sonrası bu kararın alındığı tarihi görüşme, dünya basınında da geniş yankı buldu.

"ERDOĞAN SAYESİNDE SURİYE'YE YENİ BİR BAŞLANGIÇ ŞANSI TANINDI"

İngiliz basınından The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği tarihi görüşmeye dair haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da toplantıya çevrim içi olarak katıldığına dikkat çekti.

Gazete, Erdoğan’ın Suriye’nin uluslararası izolasyonunun sona erdirilmesi sürecine aktif katkı sunduğunu vurguladı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının "tarihi önemde olduğu" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'ın da yer aldığı bu buluşmanın, "Suriye’ye yeni bir başlangıç şansı tanıdığı" ifade edildi. The Guardian, bu toplantının "aylar süren Türk ve Suudi diplomasisinin bir ürünü" olduğuna dikkat çekti ve görüşmenin Şam’ın uluslararası meşruiyet kazanma yolunda önemli bir eşik olduğunu yazdı.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞINI YENİDEN GÖSTERDİ"

İngiliz Reuters haber ajansı haberinde, Erdoğan’ın Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını "tarihi önemde" olarak nitelendirdi.

Reuters, Türkiye’nin uzun süredir bu yönde adım atılmasını desteklediğini ve Erdoğan’ın bu kararın altını özellikle çizdiğini bildirdi.

Bu görüşmenin, bölgesel diplomasi açısından dikkat çekici bir dönemeç olduğuna işaret eden ajans, Erdoğan’ın bölgesel liderlerle aynı masa etrafında yer almasının Türkiye’nin jeopolitik ağırlığını yeniden gösterdiğini belirtti.

"ERDOĞAN, OYUN KURAN LİDER KONUMUNDA"

ABD merkezli The Washington Post ise Erdoğan’ın, bu zirveyle birlikte “uluslararası arenadaki büyük dönüşünü” gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, “Erdoğan, Suriye ve Ukrayna gibi iki büyük kriz başlığında oyunu kuran lider konumunda.” yorumunu yaptı.

Haberde, ayrıca Erdoğan’ın, Trump’la kişisel uyumuna dikkat çekilerek, “İki liderin karşılıklı pragmatizmi, Türkiye’nin bölgedeki rolünü daha da pekiştiriyor.” denildi.

Haberde, Trump’ın, Şara ile yaptığı görüşmede Erdoğan’ın ismini anarak, “Suriye’ye ikinci bir şans verilmesini en çok talep eden liderlerden biri Erdoğan’dı.” sözlerine dikkat çekildi.

"ABD'NİN YAPTIRIMLARI KALDIRMASINDA TÜRKİYE'NİN ETKİSİ BÜYÜK"

Sırbistan haber ajansı Tanjug, Trump’ın Riyad’daki görüşmesinde Suriye’nin geçici lideri Ahmed el-Şara ile bir araya gelmesini “25 yıl aradan sonra ABD ile Suriye arasında ilk temas” olarak yorumladı.

Görüşmede Erdoğan’ın da çevrim içi katılımla yer aldığına dikkat çekilirken, ABD’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme adımında hem Türkiye’nin hem Suudi Arabistan’ın etkisinin altı çizildi.

"TÜKRİYE'NİN BÖLGEDEKİ ETKİSİ PEKİŞİYOR"

The Jerusalem Post tarafından yapılan habere göre, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının anahtar ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin bölgede giderek pekişen etkisine dikkat çekildi.