Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Engelli Öğretmen Ataması Toplantısı konuşması

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, 750 atama yapılacağını söyledi. Kamuda engelli çalışan sayısına dikkat çeken Erdoğan, "Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, konuşmasına, hayatını kaybeden Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'i anarak başladı. "Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Partimizde pek çok hizmetler yapmıştı." dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

PARALİMPİK SPORCULARIN BAŞARISI

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.

Dün Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları toplam 15 madalyayla ülkemizi gururlandıran sporcularımızı Külliye'de ağırladık. Her türlü zorluğa rağmen Paralimpik sporcularımızın elde ettiği başarılar karşısında milletçe hepimiz gerçekten farklı duygular yaşadık. Elbette tüm spor dallarındaki başarılarımızı önemsiyoruz ama engelli sporcularımızın başarılana çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK

Bugün Dünya Engelliler Günü'nü vesile kılarak, aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalarını yapacağımız engelli öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

"KİM ENGELLİLERİN YANINDA, UYGULAMA ORTADA"

Bugünküyle birlikte hükümetlerimiz döneminde yapılan engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı 5 bin 777 idi. Nereden nereye. Kim engellilerin yanındaymış, işte bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada.

"ENGELLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN YANLARINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirme yanında, engelleri aşmadaki mücadeleleriyle de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Engelli öğretmenlerimizin zor olduğu kadar kutsal da olan vazifelerinde ihtiyaç duydukları her alanda inşallah yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Nitekim önceki gün Külliye'mizde yaptığımız 20. Milli Eğitim Şurası açılış programında öğretmenlerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede TBMM'nin takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız.

Düzenleme, öğretmenlerimizin mevcut tüm kazanımlarını korurken, onlara aynı zamanda yeni, sosyal ve özlük hakları da getiriyor."

Ayrıntılar gelecek...