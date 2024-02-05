Yerel seçimlere doğru AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.
Görüşmelerden sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ve İstanbul adayını da cumartesi günü açıklayacaklarını duyurdu.
Necmettin Erbakan'ın mirası niteliğindeki partinin AK Parti'ye yönelik bu tutumu tepki çekti.
Erbakan Hoca'ya olan bağlılığı bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programında Erbakan Hoca'ya ilişkin sözleri, Yeniden Refah'ın seçim kararından sonra yeniden gündem oldu.
"Ağlatma Abdulkadir"
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine soru soran Abdulkadir Selvi'nin "Siz Ayasofya’yı açtınız, Taksim’e cami yaptınız, başörtüsü problemini çözdünüz... Bunlar Merhum Erbakan’ın da hayaliydi ama siz gerçekleştirdiniz. Erbakan’ın partisi olan parti sizin yanınızda değil sizin karşınızda..." sözlerini "ağlatma" diyerek kesiyor...
"İnsanı ciddi manada yıkıyor"
Erdoğan sözlerine şöyle devam ediyor:
Erbakan Hocamızın o vaatlerini gerçekleştiren birisi olarak, onunla o yolda yürümüş birisi olarak şu anda birilerinin farklı zeminlerde, tam bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada yıkıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış