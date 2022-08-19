Esenler 15 Temmuz Mahallesi’nde kurulan Türkiye’nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde yeni bir hayat başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anahtar teslim töreninde konuştu.

Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı.

15 Temmuz Mahallesi'nde yürütülen projenin ilk etabında imar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen ve binaları risk altında bulunan vatandaşlar konutlarına kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de "60.000 Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni " kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

"Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir kentsel dönüşüm projesi çalışması yaptıklarını belirterek şu ana kadar 3 milyon konutun dönüştürüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde sağlıksız, metruk hiçbir yapı bırakmamaktı. Şehirlerimizi inşa ederken vatandaşlarımızı da mağdur etmedik. Yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü kestik. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuşturduk." dedi.

"Önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını güvenli şemsiye altına almaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 milyon konutu dönüştürdük VİDEO

"60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz"

"Eğitimden kültür sanata, uluslararası etkinlikten milli bayramlarımıza kadar her anında İstanbulla birlikte olduk, birlikte oluyoruz. Esenler'de şuan 60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz.

"Depremden sonra yıkılan tüm yerleri ayağa kaldırdık"

İki gün önce 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümüydü, acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında merhum Ecevit vardı. Deprem afetinde iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler; fakat biz iktidara geldik tüm bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık.

"Milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz"

Bu işler lafla olmaz, yalanla olmaz, çarpıtmayla olmaz. Bunun için milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz. Ne aldatan olacağız ne aldanan. Depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye tavizsiz şekilde bağlıyız. Aklın ve bilimin ışığında bu işlere esip gürleyenlere itibar etmemenizi rica ediyoruz.

"140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor"

Geçmişte yaşadığımız acıları ve potansiyel tehditleri göz önüne alarak İstanbul'u kentsel dönüşümün merkezi haline getirdik. Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor.

"Diğer alanlarda nasıl asırlık hizmetler kazandırdıysak, afetler konusunda da projelerimizi sürdürüyoruz"

Ülkemiz doğusundan batısına deprem kuşağı içinde yer alıyor. Uzunca bir süre kayda değer hiçbir adım atılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? İstanbullu gereken dersi 2023 Haziran'da verecek mi? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Aşkla yürüyeceğiz, gerekeni yapacağız. Deprem öncesi milletin canı hiçe sayıldığı gibi hala belediye tarafından herhangi bir proje gerçekleştirilmemiştir. Diğer alanlarda nasıl asırlık hizmetler kazandırdıysak, afetler konusunda da projelerimizi sürdürüyoruz. Malzeme kalitesi, acil müdahale gibi birçok alanda testlerimizi yaptık, kısa sürede istediğimiz neticelere ulaştırdık.

"Tarım Kredi Kooperatfileri'ndeki indirimler sürecek"

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