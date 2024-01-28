Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin sembolü olacaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir ilçe adaylarını açıkladı. Erdoğan tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada yerel seçim hedeflerini bir kez daha vurguladı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor...

AK Parti'nin Eskişehir'deki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını açıkladı.

Burada partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için vatandaşların desteğini istedi.

"31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır" vurgusu yaptı.

"İstismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlere ilişkin şunları kaydetti:

Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. Milletin ortak değerlerinin istismarı siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır. Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün yollar kimle inşa edildi? AK Parti...

"Türkiye'nin üzerindeki tüm oyunları bozduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

18. defa bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmaktır. Dünya ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki, şehirlerimizin kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz. Ardı ardına yaşadığımız darbelerle ülkeye bu kötülüğü yaptılar. Sosyal gerilim ve ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Terör örgütleriyle sınırlarımız boyunca bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri kalkınma atılımlarıyla işte bu hain tuzaklarla mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştu. Türkiye'nin üzerindeki tüm oyunları bozduk.

CHP'ye tepki

CHP'nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka fikri olmayan bir zihniyete büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz onlar küçük hırslarla siyaset oyunları oynuyorlar. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin, kavgalarının içinde boğulup gitsinler biz eser siyasetiyle milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz.

"Türkiye, kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme hazırlıklı giriyor"

Eğitimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, kültür sanatta, çevrede ve diğer alanlarda kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir yakından biliyor. 31 Mart'tan itibaren belediyecilikteki adımlarımızı da burada başlatacağız. Gözü de gönlü de aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize verecek hizmetleri olmadığını hep birlikte gördük ve yaşadık. Türkiye Yüzyılı vizyonu bir ülkenin bedeliyeleri ancak bu vasıftaki başkanlarla yürütülebilir. Hep belediye başkanlarımızın yanında yer alacağız. Türkiye, kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme hazırlıklı giriyor. Siyasi,ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme adımlarına kavuşan bir ülkeyiz. Bize düşen bu gücün doğru istikamete kavuşmasını sağlamaktır. Ülkemize fayda sağlamayacak, refahı bekletilerine katkı vermeyecek hiçbir kavganın içinde olmadık, olmayacağız. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir.

"21 yılda dost düşman herkese gösterdik"