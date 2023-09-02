Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında yoğun diploması trafiği: İlk durak Rusya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretiyle başlatacağı eylül ayındaki diplomatik temaslarını G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla sürdürecek.

AA

Seçimlerin ardından yeni seçim süreci hazırlıkları başlarken bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor.

Gerek telefonla gerekse yüz yüze liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi ve Körfez turuyla birlikte yurt dışı temaslarına başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun yurt dışı temaslarını eylül ayında da devam ettirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak.

Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Soçi görüşmesindeki gündem maddesi Tahıl Koridoru

Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek.

Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.

BM 78. Genel Kurulu'nda ikili görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.

ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme de yapacak.