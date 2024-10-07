Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının Gazze'ye başladığı andan itibaren 150'ye yakın telefon görüşmesi yaptı ve 30'a yakın zirveye katıldı.

Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 1 yıl geçti.

Kadın ve çocuk demeden 42 bine yakın masumu öldüren İsrail, 100 bine yakın kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail'e en yüksek sesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açıklamayı 8 Ekim 2023'te, İsrail'in saldırısından bir gün sonra yaptı.

SALDIRILAR SONA ERSİN DİYE DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıların sona erdirilmesi için hemen devreye girdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

İLK 45 GÜNDE 30 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den sonraki 45 günde 30 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mahmud Abbas ile 3 defa yüz yüze görüştü, 5 kez telefonda konuştu.

Erdoğan, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Heniyye ile de 10 ayda 2 kere bir araya geldi, 2 defa da telefon görüşmesi yaptı. Heniyye ile son görüşmesi, hayatını kaybetmeden önce 6 Mayıs'taydı.

PAPA'YA FİLİSTİN MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Fransuva’ya Filistin konulu bir mektup gönderdi. Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

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