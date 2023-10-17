Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan olaylarda tansiyon yükseliyor..

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği sızma harekatı ve füze saldırıları sonrası İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Türkiye'nin sivil kayıpların önüne geçebilmek adına bölge ülkeleriyle diplomasi trafiği sürüyor.

Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

Filistin-İsrail savaşı kapsamında diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail-Filistin çatışması görüşüldü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımlar ele alındı.