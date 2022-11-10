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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Semerkant Havalimanı'na yansıtıldı

    Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9'uncu zirvesine katılmak üzere Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğrafı duvara yansıtılarak karşılandı.
    • 10.11.2022 - 16:18
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Semerkant Havalimanı'na yansıtıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı temaslarına aralıksız devam ediyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9'uncu zirvesine katılmak üzere, Özbekistan'a hareket etti.

    Havalimanında karşılandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer karşıladı.

    Semerkant Havalimanı'ndaki bir detay ise oldukça dikkat çekti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Semerkant Havalimanı'na yansıtıldı VİDEO

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan diyarına teşrifini kutluyoruz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a gidişi kapsamında, havalimanında bulunan bir duvara fotoğraf yansıtıldı.

    Duvara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı yansıtılırken, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zat-ı Devletlerinin misafirperver Özbekistan diyarına teşriflerini içtenlikle kutluyoruz" notu düşüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın fotoğrafı Semerkant Havalimanı na yansıtıldı #1


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