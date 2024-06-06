Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indiren DEM Partili başkan hakkında soruşturma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı.

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AA

Bitlis’te Tatvan Belediye Başkanı Av. Mümin Erol’un, seçimden sonra bir skandala imza attı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdi.

O anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.

Zılgıt ve alkışlı destek

Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun, zılgıt ve alkışlarla destek verdiği görüntülere yansıyor.

Büyük tepki çeken olayın ardınan savcılık harekete geçti.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)