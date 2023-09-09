Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

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G20 Liderler Zirvesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı.

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerini aldı.

Erdoğan ayağının tozu ile diplomasi trafiğine başladı.

Bu kapsamda ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sonra Erdoğan bir liderle daha bir araya geldi.

İkinci görüşme El Nahyan ile

Erdoğan, Yeni Delhi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Erdoğan, görüşmeleri kapsamında daha sonra yakın zamanda ikinci kez yönetim koltuğuna geçen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.