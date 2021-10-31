Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
586.684
-0.90%
BTXN Coin
26.10
-3.26%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmeleri

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde Joe Biden ve Emmanuel Macron'nun ardından, Charles Michel ve Angela Merkel ile görüştü.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 19:11
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 19:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmeleri

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da dünya liderleri ile görüşmeleri devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı gün içinde ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti.

    ART ARDA GÖRÜŞMELER

    İkili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

    Erdoğan hemen ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

    Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü VİDEO


    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın G20 Liderler Zirvesi ndeki görüşmeleri #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın G20 Liderler Zirvesi ndeki görüşmeleri #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir