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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde Joe Biden ve Emmanuel Macron'nun ardından, Charles Michel ve Angela Merkel ile görüştü.