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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde Joe Biden ve Emmanuel Macron'nun ardından, Charles Michel ve Angela Merkel ile görüştü.
- DHA
- 31.10.2021 - 19:11
- Güncelleme : 31.10.2021 - 19:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da dünya liderleri ile görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı gün içinde ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti.
ART ARDA GÖRÜŞMELER
İkili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.
Erdoğan hemen ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü VİDEO