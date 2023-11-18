Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile yaptığı görüşmede Gazze'deki son durumu ele aldı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 43. gününde şiddetlenerek devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 13 bine yaklaşırken, İsrail sivilleri hedef almaktan kaçınmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda son olarak Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü.

Gazze ele alındı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durum ve Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasını ilgilendiren tüm meselelerde birlik olunması gerektiğini, İslam İşbirliği Teşkilatı Riyad Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı.