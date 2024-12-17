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Haber Merkezi

Ensonhaber yazarı Adem Metan, YouTube'daki Peki Ya Sonra programlarına devam ediyor.

Son programında Metan, Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'yı ağırladı.

Metan, bugün yayına girecek programın fragmanını paylaşırken buradaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anekdotu dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN FİLİSTİN HASSASİYETİ

Erdoğan'ın, Filistin hassasiyetine dikkati çeken Metan, bu konuda tanık olduğu bir olayı anlattı.

İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırdığı dönemde yaralıların tahliyesi için Türkiye devreye girdi.

Mısır dışında ilk kez yaralı tahliye etmeyi planlayan Türkiye'nin nasıl bir yol izleyeceği tartışma konusu olurken Metan, Cumhurbaşkanı'nın kendi uçağını gönderdiği olayı anlattı.

"BU ÇOCUKLAR BUGÜN GELECEK"

Metan Şöyle konuştu:

"Gazze'den yaralılar, özellikle kanser hastası çocuklar, Mısır'ın dışında ilk kez Türkiye'ye gelecekler. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgilendiriliyor...

Yaralılar Refah Sınır Kapısı'ndan çıkıyor ancak askeri bir uçak olduğu için kalkışına izin verilir-verilmez konusu oluyor.

Tayyip Erdoğan diyor ki 'Bu çocuklar bugün Türkiye'ye gelecekler' Bizim uçağımız gitsin.

"BENİM UÇAĞIMI KALDIRMAYACAK KİMSE OLAMAZ"

Benim uçağımı oradan kaldıramayacak kimse olamaz' Hatırla, ilk gelenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla geldi. Şahane bir şey"