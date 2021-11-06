Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadığı anların yeni görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Kasım günü Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Millet Bahçesi açılışından önce gençlerle basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaştı.

"GÜZEL HAREKETLER"

İbrahim Kalın paylaşımını, "Güzel hareketler" notuyla yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle basketbol maçından yeni görüntüler

"HEP SİZ Mİ OYNAYACAKSINIZ YA"

Görüntülerde basketbol oynayan gençlerin yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle." diyerek oyuna katıldı.

ENERJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çıkarılan asılsız haberler ve algı operasyonlarına karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça dinç olduğu da dikkatlerden kaçmadı.