Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gençlerin Diyarbakır'daki buluşmasında türküler söylendi, halaylar çekildi. Ortaya çıkan keyifli anlar kameraya böyle yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi.

Ortaya renkli anların çıktığı buluşma, samimi bir havada gerçekleşti.

TÜRKÜLER SÖYLENDİ, HALAYLAR ÇEKİLDİ

Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gönül Dağı' türküsünü söylemesinin ardından gençler, hep birlikte halaya durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında ortaya renkli anlar çıktı VİDEO

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ERDOĞAN'LA GENÇLERİN SAMİMİYETİ KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Erdoğan da gençlerin kendisine yönelik ilgisine, elini kalbine götürerek eşlik etti.

Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan o anlar kameraya böyle yansıdı.