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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
Gençlerle gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Bol kahkahalı eğlenceli anların yaşandığı buluşmadan önce, kütüphanenin önündeki fotoğraf kabininde hatıra fotoğrafı çekimi vardı.
Fotoğraf kabininde eğlenceli anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gençle birlikte minibüs formundaki kabine binerek art arda pozlar verdi.
O eğlenceli anlar AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Video beğeni yağmuruna tutuldu.