Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'turistik gezi' tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Eskişehir' programında Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu çarpıtan muhalefete sert tepki gösterdi. Muhalefetin 'turistik gezi' tanımlamasına değinen Erdoğan, "Bu işler musluk açılışına benzemez" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Eskişehir’e geldi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Vehbi Koç Kongre Salonu’ndaki ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılmış olduğu "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programında gençlere hitap etti.

Erdoğan, program vesilesiyle gençlerle kucaklaşmaktan, gençlerin enerjisini ve dinamizmini yüreklerinde hissetmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız"

Türkiye'nin dört bir yanından gençlerle her biraya gelişlerinde kendilerini gençleşmiş hissettiklerini belirten Erdoğan, "Tecrübesiyle 70 yaşında, duyguları ve heyecanıyla 20-25 yaşında bir kardeşiniz olarak burada sizlerle birlikteyim. Hep söylediğim gibi, biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle ülkemizin Türkiye Yüzyılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Her bir gencin, potansiyel olarak yarının iş insanı, siyasetçisi, yöneticisi, sanatçısı, milletvekili, belediye başkanı, cumhurbaşkanı adayı olduğuna işaret eden Erdoğan, mahalli seçimlerde pek çok ilde, ilçede gençlik teşkilatından yetişme isimlerin aday olarak AK Parti'yi temsil ettiğini kaydetti.

"TBMM Grubumuzda gençlik kollarından yetişme 20'den fazla milletvekilimiz var"

Erdoğan, cumartesi İzmir'de olduklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hamza Dağ kardeşimiz gençlik kollarından yetişme ve bizim şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Adana, Kahramanmaraş Büyükşehir adaylarımız aynı şekilde gençlik teşkilatımızdan yetişme. Karabük il ve çok sayıda ilçe adayımız yine gençlik kollarımızdan geliyor. Belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde çok sayıda genç arkadaşımız yer alıyor ve önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla yer alacak. TBMM Grubumuzda gençlik kollarından yetişme 20'den fazla milletvekilimiz var. Aynı şekilde Meclisteki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti sıralarında oturuyor. Bürokraside, üniversitede, iş dünyasında partimizin gençlik kollarında birlikte çalıştığımız binlerce isim biliyoruz. Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Tabii bunun için sizlerin kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda ben, sizlere güveniyorum. Rahmetli üstadın 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda gençlik idealini bugün gerçeğe dönüştürecek olan nesil sizsiniz. 'Kim var' diye seslenildiğinde, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'Ben varım' cevabını veren, 'Benim olmadığım yerde kimse yoktur' inancına sahip gençlik hayalimizi asla kaybetmeyeceğiz.

"31 Mart gecesini aydınlatacaksınız"

Gençlere, "Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya hazır mıyız? Surda açılan mukaddes gedikten akın akın Türkiye Yüzyılı'na doğru koşmaya hazır mıyız? 'Artık ne yandan esersen es' dediğimiz rüzgarın yönüne bakmadan hedeflerimize yürümeye hazır mıyız? 'Mukaddes emaneti ne yaptınız?' diye sorulduğunda alnı ak bir şekilde cevabımızı vermeye hazır mıyız? Medeniyetimize, inancımıza, tarihimize, kültürümüze layık bir şahlanışla ayağa kalkmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtını alınca, "İşte benim milletimin gençliği bu. İşte benim gönlümün gençliği bu. İşte benim geleceğimin gençliği bu. Rabbim hepinizden razı olsun." karşılığını verdi.

Gençlerin heyecanında, 31 Mart akşamı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun emaneti devralacağını gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Siz, şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz? Ve artık Eskişehir'i şu karanlık bahtından kurtarmaya hazır mıyız? Siz bu kararı verdikten sonra mesele bitmiştir." ifadelerini kullandı.

"Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganlarının atılması üzerine Erdoğan, "Gençler, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve Rabbime hamd ediyorum, ya Rab bana böyle genç, dinamik yol arkadaşları nasip ettiğin için sana hamdolsun." ifadelerini kullandı.

"Gençlerle bir arada olacağız"

Gelişen teknolojiyle birlikte çeşitlenen yeni iletişim mecraları klasik usulleri tehdit etse de onları da kullanarak gençlerle muhabbeti kesintisiz sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıyla birlikte tesis edilen küresel nizamın temellerinden sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda kararlılıkla ilerlerken, hiçbir mecrayı ve hiçbir mesajı ihmal etme lüksümüz yok. Bunun için hem yüz yüze hem yaygın olarak kullanılan diğer mecraları kullanarak herkesle ama özellikle gençlerimizle yakın teşrikimesai yapacağız. Hem kendimizi sizlere anlatacağız, hem sizlerin çağı kucaklamanın ötesinde geleceğe uzanan hayallerinden istifade edecek, hem de heyecanımızı birleştirerek sinerji oluşturacağız. İzmir'de aday tanıtım törenimiz ve şehir hastanemizin açılışını yaptığımızda gördüğümüz o heyecan, o aşk bizlere ayrı bir güven, ayrı bir bu noktada inanıyorum ki buraya gelirken dinamizm verdi. Şimdi bugün Eskişehir'de aynı aşkı, aynı heyecanı görüyorum. Bugün 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Eskişehir'de sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki günlerde yine 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Adana'da Diyarbakır'da İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerimizde gençlerle bir arada olacağız.

"Kadınlar için kıraathane yapacağız"

Türk siyasetinde gençleri merkezine alan tek partinin, AK Parti olduğunu ifade eden Erdoğan, "Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi, gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar sadece bu işin lafını etmeyi bilir. Onlar sadece bu işin istismarını yapmayı bilir. Onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için milletin takdirine sundukları seçim beyannamesinde gençlere yönelik taahhütler bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, seçimlerin üzerinden henüz 8 ay geçmişken bu taahhütlerin hepsini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İndirimli telefondan ücretsiz internete, üniversite kredi ve burslarının yükseltilmesinden yeni evlenen çiftlere kredi desteğine kadar tüm sözleri tuttuklarını veya adımını attıklarını anlatan Erdoğan, AK Partili belediyelerin de gençlere hizmet konusunda adeta yarış içinde olduğunu kaydetti.

Sadece son Mahalli İdareler Seçimi'nin yapıldığı 2019'dan bugüne kadar AK Partili belediyelerin gençlerin hizmetine 1000'in üzerinde spor salonu yaptığını dile getiren Erdoğan, "Çeşitli büyüklükte 621 millet kıraathanesi ve kütüphanesi. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız. Kadınlar için kıraathane yapacağız. Çünkü AK Parti, bir farklılığın ortaya çıktığı oluşum. Donanımlarıyla beraber 555 gençlik merkezi ve 541 bilgi evi, hayatın lezzetlerini tadabilmeleri için 525 yöresel lezzet mekanı, çok amaçlı faaliyetlere hizmet edecek 464 konferans salonu ve 256 tiyatro salonu, gelişmelerine katkıda bulunmak için 205 müze, 76 bilim merkezi, 51 dijital kütüphane, diğer birimlerle birlikte yaklaşık 4 bin 300 tesisi sunduk.

"Ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı haldeler"

Bunların son 5 yılda gençlere kazandırılan hizmetler olduğuna işaret eden Erdoğan, Eskişehir'e hızlı treni kendilerinin getirdiğini, belirtti. Erdoğan şöyle devam etti:

Mesela uzay çalışmalarımızda yeni ve tarihi bir adım olan astronot yetiştirme programımızın ikinci ismi de bir gencimizdir. Ama bakıyorsunuz birilerinin gündemi de önceliği de başka. Kafaları öylesine karışık, kalpleri öylesine nasır tutmuş durumda ki, milletin ortak sevinçlerinden rahatsızlık duyacak, ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı bir haldeler. Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı işe ne dediler? 'Turistik gezi'. Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu, turistik gezi değil. Bu, sizleri bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır.

"Gençlerimizi geleceğimizi emanet edeceğimiz cevherler olarak görüyoruz"

Gençlerin daha pek çok beklentisi, sıkıntısı, derdi, tasası olduğunu da bildiklerini belirten Erdoğan, gençlerin daha önceki meselelerini nasıl çözdülerse bundan sonra ortaya çıkan meselelerini de çözeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çünkü gençleri araç olarak değil, yol arkadaşı; geleceği emanet edecekleri cevherler olarak gördüklerini ifade ederek, "Bunun için diyoruz ki, sizler için ve sizlerle birlikte yapacağımız daha çok iş var. Mart ayının sonuna kadar durmadan, usanmadan, gece gündüz demeden ülkemizin her yerinde gençlerimizle beraber buluşacak, gençlik aşkıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşmalarda kendi tecrübelerimizi onlarla paylaşmaya, onların enerjileriyle kendimizi yenilemeye, onların beklentileriyle politikalarımızı şekillendirmeye devam edeceğiz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Programa katılan gençlerin sorularına yanıt veren Erdoğan, mevcut muhalefet partilerine ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, şu andaki muhalefetin geçmişteki muhalefetten farkının olmadığını, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini ve paramparça olduklarını söyledi.

Bütün meselenin parti olarak yerel seçimlerden, merkezi yönetim ve mahalli idareler olarak çok daha güçlü çıkmak ve bu güçle beraber hizmeti ülkenin geneline yaymak olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

İşte örneğin Eskişehir. Eskişehir'de bunların yaptığı ne var? Çünkü yönetim dediğiniz zaman akla altyapı gelir, üstyapı gelir. Peki bunlarda bu var mı? Yok. Şimdi biz inşallah Nebi kardeşimle bir taraftan yerel idareyi alacağız, onunla birlikte Tepebaşı, Odunpazarı, diğer ilçeler bunları toparlayacağız ve merkezi yönetim olarak da biz onların yanında olacak ve Eskişehir'in ne eksiği varsa, buraya gelirken şimdi baktık ki kentsel dönüşüm noktasında atılmış bir adım yok. Yahu ne işe yarıyorsun sen? Bu gecekondular, çarpık yapılaşma, Eskişehir'e bu yakışıyor mu? Yakışmıyor. Öyleyse Eskişehir'i yeniden ayağa farklı bir şekilde kaldırmak için nasıl spor tesislerini Eskişehir'e biz yaptıysak inşallah kentsel dönüşümle de Eskişehir'imizi farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız.

"Bunlar yenile yenile doymazlar"

Bir diğer gencin, "Sizce bu seçimlerden sonra aynı kurultay tablosu yaşanacak mı? Bir yenilgi ile gönderdiğiniz Kılıçdaroğlu'nu yine bir yenilgi ile geri getirecek gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben niye geri getireyim? Zaten 18 kez gitmiş. Onu gönderenler onu düşünsün, biz işimize bakalım. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz işimize bakacağız. Bunlar yenile yenile doymazlar. Ama biz işimize bakacağız, çok daha fazla neler yaparız, buna bakacağız. Şimdi bu yerel seçimlerde inşallah bizler ciddi manada mevcut büyükşehir belediyelerimizi, il belediyelerimizi kaça çıkartacağız, onun hesabı içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak bu sayıyı ne kadar yükselteceğiz buna bakacağız ve gümbür gümbür inşallah geleceğiz.

Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun bazı kesimlerce "turistik gezi" olarak nitelendirilmesiyle ilgili soruya, "Bunlar, turistik gezinin tanımını sorsanız bilemezler. Sen uzaya gidiyorsun bunun adını 'turistik gezi' koyuyorlar. Bunlar, bunun getirisi nedir, bunu düşünemeyecek kadar zavallı. Biz, inşallah çok daha kısa bir zamanda artık uzaya gidişlerde bütün imkanlarımızı, kendi araçlarımızı yapar hale geleceğiz, savunma sanayisinde yaptıklarımız gibi." karşılığını verdi.

Türkiye'nin uçak gemisini, çeşitli robotları yaptığını anlatan Erdoğan, göreve geldiklerinde yüzde 20 olan Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü yüzde 80'e çıkarttıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef yüzde 100'e ulaşmak. Çünkü bunu yapamadığınız zaman önüne gelen pısırıklar size kafa tutar. Şimdi ikinci uçak gemisini yapacağız ve bunu da kendi tersanemizde yapacağız." dedi.

"Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi"

Uluslararası Adalet Divanının İsrail'le ilgili kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Şu anda çıkan bu karar, İsrail'in beklemediği bir karar oldu. Biz, beklediğimiz neticeyi aldık." ifadesini kullandı.

Ancak bunun yeterli olmadığını ve bunu genişletmenin gayreti içerisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Onun için de bu davayı açan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettim ve bundan sonraki süreçte de yanınızdayız ama bunu devam ettirelim dedik. Bunun yanında başka bazı ülkeler de bu yola başvuracaklar. Hepsinden ötesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda çıkan netice çok önemliydi. 121 ülke, İsrail'in soykırımını kabul ettiler. Amerika, yanında sadece 9-10 ülkeyle kaldı. 40 ülke çekimser kaldı. Onlar da yavaş yavaş bizim yanımıza gelmeye başladılar. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Netanyahu kan kaybediyor. Çok daha kan kaybedecek. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. O çocukların ahı, kadınların ahı yerde kalmaz. Biz kovalıyoruz o kaçacak. Sonunda zafer hakka inananların olacak.

"Önümüzdeki hafta deprem bölgesine ziyaret gerçekleştireceğim"

"Depremin yıl dönümü yaklaşırken bölgeyi ziyaret etmek ve çalışmaları yerinde görmek gibi bir planınız var mı?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, önümüzdeki hafta deprem bölgesine ziyaret gerçekleştireceğini, bir taraftan da konut teslim törenleri yapacaklarını bildirdi.

Erdoğan, gençlerden gelen talep üzerine, "TEKNOFEST'i seçimden önce yapamayız ama inşallah seçimden sonra, seçimin zaferiyle beraber TEKNOFEST'i burada yapacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehirspor için ne tür vaatlerde bulunuyorsunuz?" sorusu üzerine, "Ben gelip oynayamam. Stadı yaptık bundan sonrasına Eskişehir'in varlıklı olan iş adamları, vesaire sahip çıkması lazım ve Eskişehir'in bu imkanlarıyla, bu tesisleriyle gereğini yapmaları lazım. Mevcut Belediye Başkanı zerre kadar Eskişehirspor ile ilgilenmedi. Şimdi inşallah Nebi kardeşimizle burada bu işin koordinesini yapmak mümkün. Çünkü daha önce de emeği var. Bundan sonraki süreçte de inşallah bunu başarmak mümkün. Yeter ki işi ehline verelim." dedi.