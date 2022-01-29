Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Giresun'da afet konutları teslim töreni konuşması

Erdoğan, "Bir Cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni düzenlendi.

22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinde kentte büyük hasar oluştu. Hasarın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen ilgili bakanlık ve kurumlar, afetin izlerini kısa sürede sildi.

KONUT VE İŞ YERLERİNİN ANAHTAR TESLİMİ

Erdoğan, 72 konut ve 82 iş yerinin anahtar teslimi için yapılan törene katıldı. "Burada güzel bir çalışma yapıldı." diyen Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"BÜTÜN BU GÜZELLİKLERİN HEPSİ DERELİLİ KARDEŞLERİM İÇİN"

"Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanıma, gerek İçişleri Bakanıma ve o dönemde birlikte çalışmaları yürüten Ulaştırma Bakanıma ve tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalara şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kura ile hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz. Bütün bu güzelliklerin hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için...

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK"

Ama o günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Aynı dönemde biliyorsunuz ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde, Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık. Muğla'da, Antalya'da yaşadık. Bütün bu felaketlerin olduğu yerde Bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık.

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Ve her yerde de bu yıkılan binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Hala devam ediyoruz. Bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce gerçekten ben de mutlu oluyorum. Bir Cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Aynı şekilde yine malum diğer ilçemizde de yıkılan yerler... Doğankent. Orada yine verdiğimiz sözü tuttuk.

"AK PARTİ İKTİDARI BUDUR"

Köylerde köykent olarak şu anda 15-20 kadarını bitirdik ama diğerleri devam ediyor. Onları da süratle bitireceğiz. Şu anda dükkanlar, konutlar teslim edilecek. Biz, kardeşlerim, inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur.

Öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım, gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00'de ben televizyona çıkacağım. O da 22.00'de kendisine ait YouTube'ndan millete sesleniyor. Güya Cumhurbaşkanı'nı susturacak. Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir. Milletin de seviyesine inilmez, milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz cumhurdan icazet aldık ve cumhurla da yolumuza devam ediyoruz.

2023 MESAJI

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. Fakat benim sizlerden isteğim şu: 2023 bilesiniz ki Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Siz 'varız' dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izniyle biz yolua emin adımlarla devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız daha çok iş var.

Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi, ettik. Giresun'umuzda üniversitesinden tutunuz, bütün buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi, ettik. Bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik mi? Halkımızdan aldığımız icazet neyse buna göre adımlarımızı attık."