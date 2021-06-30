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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği video: CHP'nin karşı çıktığı projeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği video: CHP'nin karşı çıktığı projeler
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 13:08
- Güncelleme : 30.06.2021 - 13:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.
Parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; ana gündemine, Kanal İstanbul ve daha önce CHP'nin karşı çıktığı projelerı aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin önderliğindeki iktidarlık süresince, dünden bugüne yapılan mega projelerden bahsedip, CHP'nin de geçmişten günümüze kadar Türkiye'de tüm iktidarlar boyunca yapılan bu projelere karşı çıktığını hatırlattı.
ENSONHABER MANŞETLERİYLE CHP'NİN PROJE KARŞITLIĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'da olduğu gibi daha önceki projelerde de CHP'nin proje karşıtlığını göstermek için bir video hazırlattı.
Ensonhaber.com'un manşetlerinin de kullanıldığı videoda şunlara yer verildi;
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği video: CHP'nin karşı çıktığı projeler ViDEO