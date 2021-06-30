CHP'nin Türkiye'nin hayrına yapılan tüm yatırımlara karşı çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu ispatlayan bir video hazırlattı. Videoda Ensonhaber.com'un manşetlerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; ana gündemine, Kanal İstanbul ve daha önce CHP'nin karşı çıktığı projelerı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin önderliğindeki iktidarlık süresince, dünden bugüne yapılan mega projelerden bahsedip, CHP'nin de geçmişten günümüze kadar Türkiye'de tüm iktidarlar boyunca yapılan bu projelere karşı çıktığını hatırlattı.

ENSONHABER MANŞETLERİYLE CHP'NİN PROJE KARŞITLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'da olduğu gibi daha önceki projelerde de CHP'nin proje karşıtlığını göstermek için bir video hazırlattı.

Ensonhaber.com'un manşetlerinin de kullanıldığı videoda şunlara yer verildi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği video: CHP'nin karşı çıktığı projeler ViDEO