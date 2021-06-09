CHP'nin Türkiye'nin hayrına yapılan tüm yatırımlara karşı çıktığını gösteren videoda, Ensonhaber.com'un manşetlerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidarda kaldığı günden bugüne yaptığı ve yapacağı mega projelerden bahsedip, CHP'nin de geçmişten günümüze kadar Türkiye'de tüm iktidarlar boyunca yapılan yarımları eleştirdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bu tutumunu "Yatırım düşmanı CHP" isimli bir video hazırlatarak grup toplantısında izletti.

ENSONHABER MANŞETLERİ GÖSTERİLDİ

AK Parti tarafından hazırlanan videoda, Ensonhaber.com'un manşetleri de kullanıldı.

İŞTE O VİDEO;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği video: Yatırım düşmanı CHP ViDEO