Euro
10.4617
-0.18%
Dolar
8.5761
-0.34%
Altın
521.21
-0.48%
Borsa
1.448
0.06%
Bitcoin
296.490
4.53%
EXEN Coin
34.64
-2.99%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği video: Yatırım düşmanı CHP

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği video: Yatırım düşmanı CHP

    CHP'nin Türkiye'nin hayrına yapılan tüm yatırımlara karşı çıktığını gösteren videoda, Ensonhaber.com'un manşetlerine de yer verildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

    Parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidarda kaldığı günden bugüne yaptığı ve yapacağı mega projelerden bahsedip, CHP'nin de geçmişten günümüze kadar Türkiye'de tüm iktidarlar boyunca yapılan yarımları eleştirdiğini hatırlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bu tutumunu "Yatırım düşmanı CHP" isimli  bir video hazırlatarak grup toplantısında izletti.

    ENSONHABER MANŞETLERİ GÖSTERİLDİ

    AK Parti tarafından hazırlanan videoda, Ensonhaber.com'un manşetleri de kullanıldı.

    İŞTE O VİDEO;

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği video: Yatırım düşmanı CHP ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın grup toplantısında izlettiği video: Yatırım düşmanı CHP #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın grup toplantısında izlettiği video: Yatırım düşmanı CHP #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın grup toplantısında izlettiği video: Yatırım düşmanı CHP #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın grup toplantısında izlettiği video: Yatırım düşmanı CHP #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir