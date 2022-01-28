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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülhane Camii açılışı konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülhane Camii açılışı konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Gülhane Camii'nin açılış törenine katıldı.
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 14:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Gülhane Camii'nin açılış törenine katıldı.
Erdoğan, törendeki konuşmasında şunları söyledi:
"Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın önemli katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum."
Ayrıntılar gelecek...