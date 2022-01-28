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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülhane Camii açılışı konuşması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Gülhane Camii'nin açılış törenine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 14:36
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülhane Camii açılışı konuşması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Gülhane Camii'nin açılış törenine katıldı.

    Erdoğan, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

    "Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın önemli katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum."

    Ayrıntılar gelecek...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Gülhane Camii açılışı konuşması #1


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