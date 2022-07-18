Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti ertelendi

Meksika ve Venezuela ülkelerine seyahati beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının ertelendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a, temmuz sonunda Güney Amerika turu düzenlenmişti.

Dün Cumhurbaşkanı'nın turunun yalnızca Arjantin ayağı ertelenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Güney Amerika turu ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezuela, Meksika ve Arjantin'i kapsayan turunun ertelendiği açıklandı.

Turun ertelenmesi ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.