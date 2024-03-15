Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari mitingi konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlediği mitingde halka sesleniyor.

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31 Mart'ta yapılacak seçimlere yalnızca 16 gün kaldı.

Seçimlere haftalar kala partiler tempoyu artırdı.

Aylardır vatandaşlarla iç içe olan AK Parti ise seçim kampanyasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saha çalışmalarına bizzat katılarak vatandaşlarla buluşuyor.

Mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Van ve Hakkari oldu.

Hakkari'de vatandaşlara hitap etti

İlk olarak Van'da coşkulu kalabalıkla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Hakkari'de vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çok şükür kavuştuk yine Hakkari. Hakkari'yi özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. Van'dan sizlere selam getirdim.

Ahde vefanız için muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Doğu batı, kuzey güney demeden 81 vilayetin her köşesini dolaşıyoruz. Türk , Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle baprımıza basıyoruz.

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