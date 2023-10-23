Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas liderini kovduğu haberleri asılsız çıktı İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas liderini İstanbul'dan kovdu" iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

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Küresel çapta yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor.

İsrail ve Hamas güçleri arasında başlayan gerilim 17'nci gününde devam ederken, tüm dünyanın tek solukta takip ettiği olayla ilgili ortaya atılan asılsız haberler ise sosyal medya kullanıcılarını yanıltabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, böyle dönemlerde ortaya çıkan asparagas haberleri belirleyerek vatandaşlara işin aslını açıklar nitelikte bültenler yayınlıyor.

Bu günün yalan haberi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Hamas liderlerini kapıyor.

Günün asılsız haberi

Al Monitor isimli haber sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri İsmail Haniye ve diğer yetkilileri İstanbul'dan kovduğunu iddia etti.

Sosyal medyadaki yanıltıcı haberlerde, Cumhurbaşkanının "Türkiye'yi derhal terk edin" emrini verdiği aktarıldı.

İşin aslının ortaya çıkması çok da uzun sürmedi.

"İddialar tamamen asılsız"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin mercek altına aldığı konu hakkında açıklaması geçtiğimiz saatlerde geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey Hamas yetkililerine Türkiye'yi derhal terk etme talimatı verdiği" iddiaları tamamen asılsızdır. Asılsız ve asılsız iddialara inanmayın." cümleleri aktarıldı.