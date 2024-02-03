Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay Deprem Konutları Teslim Töreni konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

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Depremzedeler konutlarına kavuşuyor...

Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yapımı tamamlanan konutların teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yaklaşık bir yıl önce 6 Şubat gününün erken saatlerinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliği ile yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Buradan depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

Deprem 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 7 bine yakın köy ve mahallemizde ağır yıkıma yol açarken, 14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi. Öyle ki depremde yıkılan 39 bine yakın binanın 26 bininde arama-kurtarma faaliyeti yürütülmesi gerekmiştir. Ayrıca 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiş, 215 binin üzerinde konteyner kurulmuş, 349 bin haneye kira yardımı yapılmış, taşınma ve destek ödemelerinde bulunulmuştur. Büyük felaketler ve büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik.

Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken, Türkiye tek yürek tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur. Toplamda 650 bin personel deprem bölgesindeki müdahale çalışmalarında görev aldı. Aralarında 11 bin 500'ü yabancı ekip mensubu başta olmak üzere 35 bin 250 arama-kurtarma personelimizin 142 bin güvenlik görevlimizin, sağlıkçılarımızın, madencilerimizin, ormancılarımızın, gönüllülerimizin bulunduğu bu kardeşlerimizin hepsine şahsım, milletim adına teşekkür ediyoruz.

Aynı şekilde 20 bin iş makinesi ve araç, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi bölgede yürütülen çalışmalara katıldı. Deprem bölgesi geneline 150 bin tır yardım malzemesi gönderilirken, 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Günde 4 milyon kişiye yemek hizmeti sunuldu. Esasen bu afet bir yönüyle de dünyanın en büyük arama-kurtarma ve iyileştirme operasyonudur. Yine afet sonrası hem enkaz kaldırma, hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü bir örneği beraberce yaşadık. Depremin ardından şehirlerine, ailelerine, işlerine, arazilerine sahip çıkarak şartların zorluğuna rağmen yerlerinden, yurtlarından ayrılmayan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

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