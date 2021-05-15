Muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnaflardan helallik istemesini diline doladı.

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de yoğun bir şekilde etkisini gösterdi ve hükümeti bir dizi tedbir almak zorunda bıraktı.

Vaka sayılarının düşürülmesinin amaçlandığı bu tedbirler çerçevesinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arası 'tam kapanma' kararı alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, video konferans yöntemiyle AK Parti'nin bayramlaşma programına katılıp, kısıtlamalara dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını belirterek, "Bu konudaki detayları Kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız." dedi.

ERDOĞAN, ESNAFTAN HELALLİK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşayan esnaftan da helallik istedi.

Erdoğan, "Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik istemesi muhalefetin tek gündemi oldu VİDEO

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CHP ve İyi Parti'den erken seçim açıklamaları yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, erken seçim istediklerini belirtecek çağrılar yaparken, muhalefet liderlerine ilk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"UCUZ SİYASİ HESAPLARLA BOY GÖSTERİYORSUNUZ"

Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' tweeti'ni alıntılayarak, "Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" ifadesini kullandı.