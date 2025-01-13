AA

İletişim Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm programları, temasları ve çalışmalarının yer aldığı 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabı yayınlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı “Aşkınan Koşan Yorulmaz” kitabı hakkında bilgi verdi.

X hesabından paylaşım yapan Altun sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"LİDER DİPLOMASİSİNİN ZİRVE ÖRNEKLERİNDEN"

'Aşkınan Koşan Yorulmaz', lider diplomasisinin zirve örneklerinden eser ve hizmet siyasetinin en güçlü projelerine, her gününü Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilmek ilmek dokuyan, “Daha Adil Bir Dünya” için her platformda hakikati haykırmaktan çekinmeyen bir liderin mücadelesidir.



'Aşkınan Koşan Yorulmaz', ömrünü ülkesinin ve milletinin geleceğine adayan, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle durmadan yorulmadan çalışan Milletin Adamı'nın mücadelesidir.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı’nın sağlam temellerini atan ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında milletimize hizmet yolunda attığı her adımı 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında bir araya getirdik.

18 ÜLKEYE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2020-2023 yılları için hazırlanan kitap serisinin devamı niteliğindeki çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "aşkınan koşan yorulmaz" şiarıyla ortaya koyduğu mücadelesini gözler önüne seriyor.

Kitapta, Erdoğan'ın 2024'te gerçekleştirdiği 18 ülke ziyareti, 16 zirveye iştiraki, 141 yerli ve yabancı konuğu ağırlaması, 63 yurt dışı görüşmesi, 98 telefon diplomasisi ve 38 büyükelçi güven mektubu kabulü yer alıyor.

Bunların yanı sıra çalışmada, Erdoğan'ın yurt içinde gerçekleştirdiği 72 ziyaret, 45 açılış ve tanıtım ile 13 ödül törenine iştiraki de fotoğraflarla kronolojik olarak sunuluyor.

Öte yandan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yerli ve milli projelerin, hizmetlerin de yer aldığı eser, aynı zamanda arşiv çalışması niteliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılındaki yoğun diplomasi trafiği de Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında detaylı şekilde anlatılıyor.

Erdoğan'ın yurt dışı temaslarını, katıldığı uluslararası zirveleri, ülke ziyaretlerini de içeren çalışma güçlü liderliği, girişimci ve çözüm odaklı diplomasi vizyonuyla dünya siyasetine yön veren isimler arasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi yönünü ortaya koyuyor.