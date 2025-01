İletişim Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm programları, temasları ve çalışmalarının yer aldığı 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabı yayınlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı “Aşkınan Koşan Yorulmaz” kitabı hakkında bilgi verdi.

X hesabından paylaşım yapan Altun sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"LİDER DİPLOMASİSİNİN ZİRVE ÖRNEKLERİNDEN"

'Aşkınan Koşan Yorulmaz', lider diplomasisinin zirve örneklerinden eser ve hizmet siyasetinin en güçlü projelerine, her gününü Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilmek ilmek dokuyan, “Daha Adil Bir Dünya” için her platformda hakikati haykırmaktan çekinmeyen bir liderin mücadelesidir.



'Aşkınan Koşan Yorulmaz', ömrünü ülkesinin ve milletinin geleceğine adayan, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle durmadan yorulmadan çalışan Milletin Adamı'nın mücadelesidir.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı’nın sağlam temellerini atan ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında milletimize hizmet yolunda attığı her adımı 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında bir araya getirdik.