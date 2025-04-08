ABD'li kongre üyesi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Demokrat kongre üyesi Rashida Tlaib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun ABD vatandaşı üç çocuğun üzerine ateş açarak 14 yaşındaki Ömer Muhammed Saade Rabi'yi öldürdüğü olayı hatırlattı.

Donald Trump yönetiminin öncelikli sorumluluğunun vatandaşlarını korumak olduğunu vurgulayan Tlaib, "Aksine onların katillerini silahlandırıyoruz. Hemen şimdi silah ambargosu" ifadesini kullandı.

6 NİSAN'DA CAN VERDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan 6 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'daki Turmusayya kasabasında İsrail askerlerinin ateş açtığı Rabi'nin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise yine aynı kasabada Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bilgisi geçilmişti.

Yaralıların Ramallah'taki Istishari Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirilmişti.