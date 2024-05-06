Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretine ilişkin Özgür Özel'den açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihine ilişkin konuşan Özgür Özel, tarihin henüz netleşmediğini bildirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada CHP'yi ziyaret edeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile olana 1,5 saatlik görüşmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler, CHP'ye çevrildi.

Özel'den yeni açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 52. yıl dönümünde Karşıyaka'daki mezarları başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ile görüşme sonrası, siyasette normalleşme sürecine girildiği yorumlarını değerlendirdi.

İadeiziyaret ne zaman?

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye, Gezi ve 28 Şubat davalarına ilişkin bir dosya ile gitmişti.

Özel, bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin ise henüz netleşmediğini bildirdi ve "Bize henüz bir başvuru olmadı. Bir talep olduğunda ve netleşen bir tarih olduğunda açıklanır." dedi.