Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB soruşturmasına bakan yargı mensunu aradığı iddiası yalanlandı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uzun süredir çeşitli yolsuzluk iddialarıyla gündemde.

Yürütülen soruşturmalar, kamuoyunun dikkatini çekerken, siyasi tartışmalara da zemin hazırladı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bazı marjinal gruplar ve muhalif kesimler, yargı süreçlerini sabote etmek amacıyla çeşitli asılsız iddialar ortaya attı.

İDDİALAR YALANLANDI

Bazı basın yayın organlarında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" şeklinde haberler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, sosyal medya hesabındaki açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"YARGI SÜRECİNİ SİYASİ TARTIŞMA MALZEMESİ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLAYAN İDDİALAR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi' şeklindeki iddialar doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir.

Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz."