Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk miting durağı: Afyonkarahisar'da coşkulu karşılama AK Parti'nin ilk seçim mitingi olan Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığa seslendi. "Biz de 2001 tarihinde Afyon'dan yola çıkmıştık" diyen Erdoğan, katılımdan memnuniyetini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'da.

Cumhurbaşkanı burada Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Erdoğan'ı havalimanında yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.

Miting alanında coşkulu karşılama

Havaalanından miting alanına geçen Erdoğan burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Yağmur kalabalığa engel olmadı

Zafer Meydanı'nı hıncahınç dolduran kalabalık yağmura rağmen alanı terk etmedi.

Yağmurluk, şemsiye ve poşet torbaların altına sığınan partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi.

"2001 tarihinde Afyon'dan yola çıkmıştık"

Mitinge ilgiden memnun olan Erdoğan, Afyonkarahisarlılara teşekkür etti.

Erdoğan, "Biz de 2001 tarihinde Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yine Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz. Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehir olacağına inanıyorum.

Büyük Zafer'den Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum.

"Maşallah yollar tıklım tıklım doluydu"

Havaalanından buraya gelene kadar maşallah yollar tıklım tıklım doluydu. Afyonkarahisar’dan Afyonkarahisarlılardan Allah razı olsun." dedi.