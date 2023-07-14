Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ve Çekya temasları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 ve 12 Temmuz'da NATO Zirvesi'nde katıldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan zirvede yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yurda dönüş yaptı.

Ardından burada da temaslarını sürdürdü.

Dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan, ardından büyükelçiliklerden güven mektubu aldı.

Irak Başbakanı ile görüştü

Son olarak bugün de diplomasi trafiğine başladı.

Öyle ki, ilk olarak Irak Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, görüşmede önemli konulara değindi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çekya Cumhurbaşkanı ile AB üyeliği konuşuldu

Ardından Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü.

Bu görüşmede de ikili ilişkilerle beraber Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.