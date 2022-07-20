Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran dönüşü açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dönüşü açıklamalarında, Türkiye'yi tehdit eden unsurlar bulundukça Suriye'ye askeri operasyonun gündemde olacağının altını çizdi.

Astana formatında düzenlenen İran-Türkiye-Rusya arasındaki 3'lü zirve, dün Tahran'da düzenlendi.

Dünyanın yakından takip ettiği zirveden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Suriye'deki terör yuvalanmaları için operasyonun gerekli olduğu bildiren Erdoğan, açıklamalarında bu konuya değindi.

"Terör örgütlerini besleyen Amerika"

Türkiye'nin terörle mücadelesine Rusya ve İran'ın da destek vermesini isteyen Erdoğan, "ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika.

"Suriye'ye harekat gündemimizde"

Suriye'nin kuzeyine yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek. Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran’ın yanımızda olmasını istiyoruz.





"İran ve Rusya destek vermeli"

Bize gerekli desteği vermeliler. Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler." ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru yazılı mutabakata bağlanacak

Karadeniz'de oluşturulacak tahıl krizine yönelik koridora ilişkin ise Cumhurbaşkanı, "Putin’in gayretlerimiz noktasında bakışı olumlu. Bize çok farklı bazı teklifleri oldu. Doğal gaz, Akkuyu ve diğer konularda dayanışmamızı sürdürüyoruz.

Tahıl koridoru onusunu artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulanmaya başlanmasını temenni ediyoruz." dedi.