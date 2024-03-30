Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere son 1 gün kala mitingilerini İstanbul'da sürdürmeye devam ediyor.

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Yerel seçim havasına giren Türkiye, yarın sandık başına gidecek.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor.

Zonguldak'ta başladığı mitinglerinde İstanbul'da devam eden Erdoğan dün Sultanbeyli ve Sancaktepe'de vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Arnavutköy ve Güngören olacak.

Gündem ve yerel seçime dair mesajlar

Cumhurbaşkanı ilk olarak Arnavutköy'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek.

Akabinde Göngören'e geçecek olan Erdoğan burada yerel seçim ve gündeme dair önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum için destek isteyecek.