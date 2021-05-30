Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi mesajı, Yunan medyasını rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un fetih yıl dönümüyle ilgili sosyal medya paylaşımı, Yunan medyası tarafından 'provokasyon' olarak yorumlandı.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü, kentte görsel şölenlerle kutlandı.

Fetih kutlamaları öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyuip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım, Yunan basınında rahatsızlığa neden oldu.

"ERDOĞAN'DAN PROVOKATİF MESAJ"

Ta Nea gazetesi, Erdoğan'ın paylaşımını provokasyon olarak yorumladı:

"Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan’ı ziyaret etmeye hazırlanırken Erdoğan, yangına körükle gidiyor. Erdoğan, ziyaretten saatler önce İstanbul ile ilgili son derece provokatif bir mesaj yayınladı."

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YUNAN'I RAHATSIZ EDEN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'un fethi yıl dönümünü kutladığı mesaj ise şöyle:



"Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. "

"Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

MORA KATLİAMINI BAĞIMSIZ GÜNÜ İLAN ETTİLER

Mora'da binlerce Müslüman'ın katledilmesini kahramanlık destanlarıyla dilere getirip, kendilerine bağımsızlık günü ilan eden Yunanlılar, fethedildikten sonra içinde yaşayan tüm halklarıyla barış şehri olarak Osmanlı devletinin başkenti yapılan İstanbul'un fetihle hatırlatılmasından rahatsızlık duyuyor.

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