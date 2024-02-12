Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplandı.

3 saat 15 dakika süren toplantı sona erdi.

Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bir taraftan iyice yaklaşan 31 Mart seçimleri ilgili çalışmalarımızı yürütüken diğer yandan ülekmizi büyütme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Turizm geliri yüzde 17 arttı, 57 milyon turist geldi. Turizmde bu tarihi başarıları muhalefetin ve bazı faşit çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik.

Dünya genelinde etkili olan olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.

İnsanlı uzay misyonumuzu başarıyla yerine getirdik. Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği seçkin pilotlarından olan Alper Gezeravcı, uluslararası uzay istasyonundaki görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize döndü. Bizde kendisini kabul ettik. İkinici astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz.

Ülkemizin risk primindeki düşüş sürüyor.

Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.

Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talabimizinde olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte inşallah Türk Savunma sanayii bundan sonra daha hızlı yol alacak.

Şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz, Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir.

Türkiye ne pahasına olursa olsun, Güney sınırlarında "Teröristan" kurulmasına müsade etmeyecektir.

Evlatlarımıza sınırlarımızın dışında da terörün olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bir bölge bırakacağız.

Depremzede kardeşlerimizi en kısa sürede güvenli, huzurlu ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmektir.

Deprem bölgesinde istihdamı ve üretimi canlandıracak, şehirlerimize güç katacak projeleri devreye aldık. Savunma sanayii merkezlerimiz önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek.

Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz, heveslerini kursaklarında bırakacağız.

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