Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KADEM 4'üncü Olağan Genel Kurulu konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan, genel kurul konuşmasında şunları söyledi:

"TOPLUMSAL KABULLERİN ESERİDİR"

"Üstünlüğün sadece takvada olabileceğine inanan bir medeniyetin mensuplarıyız. Kadının temel hak özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar tamamen zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabullerin eseridir."

Ayrıntılar geliyor...